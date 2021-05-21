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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВОД СЖБ № 3 ВИТЕБСКА ЗАПУСТИЛ ИТАЛЬЯНСКУЮ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛИТ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ


11:50 24.05.2021

Завод сборного железобетона (СЖБ) №3 Витебска запустил итальянскую линию по производству плит по новой технологии, пишет газета «Витебские вести».

Технологическая линия по выпуску многопустотных плит перекрытия безопалубочным способом фирмы Weiler Italia позволит наладить выпуск новой для предприятия и экспортоориентированной продукции. Она пользуется повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках. На запуск оборудования приехали представители псковского домостроительного комбината, которые очень ждут продукцию от витебских партнеров.

По словам директора филиала «Завод сборного железобетона №3 Витебск» ОАО «Кричевцементношифер» Виктора Митронова, уже с 24 мая предприятие приступит к массовому производству продукции по новой для предприятия технологии. Максимальная суточная производительность оборудования составляет до 600 кв. м площади перекрытия, или 22,5 тыс. куб. м сборных железобетонных изделий в год.

На его приобретение и установку направлено около 5,5 млн рублей. Это позволит не только прирасти в объемных и экспортных показателях, но и повысить производительность труда почти на 60%, рентабельность продаж на 6%. Дополнительно будет создано порядка 16 рабочих мест.
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