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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 17,5%
11:19 24.05.2021
В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 3 млн тонн грузов, или 82,5% к январю-апрелю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 557,2 млн тонно-километров, или 101,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовалось 51,9 млн человек, или 90,8% к аналогичному периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 376,5 млн пассажиро-километров, или 86,4% к уровню января-апреля 2020 г.
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