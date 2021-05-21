ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 17,5%


11:19 24.05.2021

В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 3 млн тонн грузов, или 82,5% к январю-апрелю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 557,2 млн тонно-километров, или 101,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовалось 51,9 млн человек, или 90,8% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 376,5 млн пассажиро-километров, или 86,4% к уровню января-апреля 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
валюта курс
EUR 3.0636
USD 2.5080
RUB 3.4070
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0636 -0.0014
USD 2.5080 -0.0052
RUB 3.4070 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0630
USD 2.5080 2.5120
RUB 3.4040 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 24.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2200
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 73.5000 73.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте