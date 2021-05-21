В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 3 млн тонн грузов, или 82,5% к январю-апрелю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 557,2 млн тонно-километров, или 101,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовалось 51,9 млн человек, или 90,8% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 376,5 млн пассажиро-километров, или 86,4% к уровню января-апреля 2020 г.