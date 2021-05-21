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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ ОТ HUAWEI


11:10 24.05.2021

Конкурс на соискание грантов Huawei впервые объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива направлена на поддержку талантливых студентов, магистрантов и аспирантов, мотивацию их к научной деятельности и создание условий по реализации творческого потенциала молодежи.

К участию приглашаются студенты предпоследнего и выпускного курсов, магистранты и аспиранты пяти факультетов: экономического, физического, механико-математического, ФПМИ, ФРФиКТ.

Кандидатам необходимо иметь средний балл не ниже 7,5 за два последних учебных семестра, участвовать в республиканских, международных конкурсах и олимпиадах, научно-исследовательской деятельности факультета.

Всего будет выделено 12 грантов – по четыре для студентов, магистрантов и аспирантов.

Документы готовятся факультетами и до 30 мая в печатном варианте предоставляются в Главное управление образовательной деятельности (ул. Бобруйская, 5а). Электронные копии направляются по электронной почте: .

Отметим, студенты, магистранты и аспиранты, которые проходили/проходят стажировку или принимают участие в прочих программах Huawei, к участию в программе грантов не допускаются.

Итоги конкурса подведут 15 июня.

Со списком документов для участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте БГУ.

БГУ осуществляет партнерство с ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» в рамках подписанного 21 сентября 2016 года Меморандума о сотрудничестве при участии министерств образования, связи и информатизации Беларуси.

Документ предусматривает реализацию проекта «Семена будущего». В его рамках осуществляются обмен опытом в развитии области телекоммуникационных технологий между Беларусью и КНР, стажировки белорусских студентов в ведущих образовательных, культурных центрах Китая и образовательном центре Huawei. Ежегодно по результатам программы «Семена будущего» лучшие студенты БГУ проходят стажировку в головном офисе компании (г. Шэньчжэнь), а также практику в «Бел Хуавэй Технолоджис». К настоящему времени в рамках проекта «Семена будущего» обучение прошли более 1000 человек из Беларуси.

За последние два года в столичный офис «Бел Хуавэй Технолоджис» трудоустроены около 10 выпускников БГУ.
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