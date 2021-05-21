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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 0,7%
10:45 24.05.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 4699,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,7% больше к уровню января-апреля 2020 г.
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