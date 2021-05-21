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ЭКОНОМИКА РБ


СЕТЬ LTE-800 BECLOUD В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ДОСТУПНА АБОНЕНТАМ МТС


10:22 24.05.2021

Компания beCloud запустила сеть LTE на частотах 800 МГц в Минском регионе для абонентов МТС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в новом диапазоне работу сети, доступной клиентам мобильного оператора, обеспечивают 144 базовые станции.

Радиочастоты диапазона 800 МГц обладают большим радиусом действия и предназначены для обеспечения широкого географического покрытия и уверенного приема сигнала в сельской местности.

Сеть LTE-800 теперь доступна абонентам МТС в населенных пунктах Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Дзержинского, Молодечненского, Вилейского, Мядельского, Пуховичского, Борисовского, Несвижского, Клецкого, Стародорожского, Логойского и других районов Минской области.

В ближайших планах операторов becloud и МТС еще расширить покрытие сети в Минском регионе за счет дополнительного ввода более 60 базовых станций.

Минская область стала третьим регионом Беларуси, где реализован проект по расширению зоны покрытия связи четвертого поколения. LTE-800 уже работает в Гомельской и Могилевской областях. На очереди – Витебский регион.
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