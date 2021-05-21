Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2020 году составили 102% к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 59,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 6,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 28,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.