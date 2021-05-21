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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» В 1 КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 4%


09:41 24.05.2021

Экспорт товаров организаций концерна «Беллегпрома» в 1 квартале 2021 года вырос на 4% и составил 405,7 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рентабельность продаж за январь-март составила 7,9%, энергосбережение – "минус" 4,3%.

Обеспечен устойчивый рост ИПП: с 86,5% в январе до ожидаемых 103,2% в мае. За 4 месяца снижен уровень запасов на 8,4% к среднемесячному объему производства. Количество убыточных организаций за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 26,5%, в том числе промышленных – на 40%.

В 1 квартале 2021 года обеспечен прирост по производительности труда: выработка от реализации продукции на одного рабочего составила 106% к аналогичному периоду прошлого года. Выручка от реализации продукции – 109,7%; валовая добавленная стоимость на одного работающего получена в сумме 6,0 тыс. рублей, или 102,3%.

Выручка в 1 квартале выросла к соответствующему периоду прошлого года на 3,5%, а к среднемесячной выручке 2020 года – на 10,8%.
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