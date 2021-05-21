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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,6%


09:28 24.05.2021

В январе-апреле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 461,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 441 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 80,2 тыс. тонн, молока – 236,4 тыс. тонн, яиц получено 148 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,6% молока, 88,6% производства яиц.

На 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 533,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,9 тыс. голов. Численность свиней составила 423,3 тыс. голов.
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