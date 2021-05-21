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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ БИЗНЕС БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 14,7%


17:15 21.05.2021

На 1 мая 2021 года в налоговых органах Брестской области состоят на учете 9210 коммерческих организаций со средней численностью работников до 100 человек включительно, которые относятся к категории субъектов малого предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, вклад организаций – субъектов малого предпринимательства в пополнение бюджета Брестской области за январь-апрель текущего года составил 138,5 млн рублей или 23% от общей суммы поступлений от юридических лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 17,8 млн рублей в фактическом исчислении, темп роста составил 114,7%.

Среди организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, наиболее существенная доля приходится на микроорганизации со средней численностью работников не более 15 человек – около 87%. По состоянию на 01.05.2021 в Брестской области работают 7985 микроорганизаций, которыми в бюджет Брестской области за январь-апрель 2021 года уплачено 52,9 млн. рублей, что на 10,1 млн. рублей или 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года в фактическом исчислении.
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