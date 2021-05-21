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ЭКОНОМИКА РБ


НЕДОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ АЭРОВОКЗАЛА В ОБУХОВО ПРОДАНО НА АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ


16:46 21.05.2021

Недостроенное здание аэровокзала, расположенное в Гродненской области в районе агрогородка Обухово, продано на аукционных торгах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, единственный участник аукциона приобрел объект по начальной цене, увеличенной на 5%. Стоит отметить, что с 2010 года здание аэровокзала неоднократно выставлялось на торги.

По условиям продажи новый собственник обязан будет завершить строительство либо реконструкцию здания и ввести его в эксплуатацию в срок, определенный проектно-сметной документацией, но не позднее четырех лет с даты заключения договора купли-продажи.
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