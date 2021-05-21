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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛСЯ НА 1,9%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 8,1%
16:07 21.05.2021
В Брестской области розничный товарооборот в январе-апреле 2021 года составил 2179,9 млн рублей, или 98,1% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,4% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2021 г. составил 1 948,4 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 1732,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,1% к уровню января-апреля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 90,6 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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