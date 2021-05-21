За 4 месяца 2021 г. экспорт белорусских товаров в Великобританию через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) составил $9,4 млн, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в структуре сделок преобладали пиломатериалы хвойных пород и деревянные колья. За январь-апрель британские компании закупили данную продукцию на сумму 9 млн USD. Кроме того, повышенным спросом на биржевых торгах пользовался кожевенный полуфабрикат «Вет-блю», производимый из шкур крупного рогатого скота. Активные поставки полуфабриката на рынок Соединенного Королевства стартовали в марте текущего года.

«По результатам биржевых торгов в январе-апреле Великобритания стала самым быстрорастущим экспортным рынком, показав даже более высокие результаты, чем предыдущий лидер – Китайская Народная Республика. Важную роль в этом сыграл приход на биржевую площадку крупного британского импортера лесопродукции. Это позволило белорусским деревообрабатывающим предприятиям без посредников реализовывать пиломатериалы в Соединенное Королевство, причем на более выгодных условиях, чем в страны Балтии. Прорабатывается вопрос проведения специальных торговых сессий по реализации пилопродукции на британский рынок. Помимо этого, рост экспорта в Великобританию обусловлен возобновлением поставок полуфабриката «Вет-блю». Спустя полтора месяца после начала торгов сумма сделок по этой товарной позиции достигла 319 тыс. USD, а за две недели мая – уже 290 тыс. USD. Ожидаем, что такая же динамика сохранится и в ближайшей перспективе», – сообщили в БУТБ.

Наряду с Великобританией высокие темпы роста импорта белорусских товаров через БУТБ продемонстрировали рынки Китая, Швейцарии и России. В частности, поставки в Китай увеличились в 9,5 раза, в Швейцарию – в 7,5 раза и в Россию – в 3,7 раза.