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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ФИРМЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЗАДОЛЖАЛИ БЮДЖЕТУ БОЛЕЕ 4,8 МЛН РУБЛЕЙ
15:40 21.05.2021
Более 4,8 млн рублей налогов недоплатили в бюджет три общества с ограниченной ответственностью, которые в Бресте, Пинске и Жодино оказывали услуги кабельного телевидения и подключения к интернету. Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявлен управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, незаконную схему минимизации налоговых обязательств разработал брестский коммерсант, занимающийся деятельностью в области проводной связи уже около 10 лет.
Поначалу он создал три общества с ограниченной ответственностью в Бресте, Пинске и Жодино. Все три фирмы имели обширную клиентскую базу и занимали значительную долю рынка услуг проводной связи. По мере роста объема выручки брестский бизнесмен инициировал регистрацию новых компаний, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Распределение выручки между фирмами позволяло незаконно пользоваться упрощенной системой налогообложения, созданной для поддержки субъектов малого предпринимательства.
По предварительной оценке, ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 4,8 млн рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении организатора схемы и должностных лиц субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
В целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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