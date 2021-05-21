24 мая 2021 г. на YouTube-канале НЦПИ (в 14.30) состоится онлайн-семинар «Новации законодательства о деятельности хозяйственных обществ. Практические вопросы корпоративного управления».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, учитывая положения вступившего в силу Закона Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ», в ходе семинара будут рассматриваться предпосылки совершенствования законодательства о хозяйственных обществах и этапы работы над законопроектом, основные нововведения Закона «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ», практическое применение норм указанного закона с точки зрения корпоративного управления хозобществом.

Кроме того, на мероприятии планируется обсудить выпуск (обращение) акций и реализацию механизма использования систем дистанционного обслуживания в решении вопросов управления хозобществом и адвокатскую практику в сфере корпоративного управления хозобществом.

Спикеры семинара – представители Палаты представителей Национального собрания, Министерства экономики, Министерства финансов и Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

До 15.30 24 мая принимаются вопросы по теме семинара на почту . Ответы будут озвучены в прямом эфире.