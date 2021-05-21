В январе-апреле 2021 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 1,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 201,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 128,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 64% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 90,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 55,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,7% от общего ввода по области.