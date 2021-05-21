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ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 38% В 2020 ГОДУ
14:35 21.05.2021
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Брестской области за 2020 год составила 12 912 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, вклад в областной объем выручки составил 38%.
На 1 января 2021 г. в Брестской области хозяйственную деятельность осуществляли 35,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 10,5 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 8,8 тыс. микроорганизаций (83,6% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 1,4 тыс. малых организаций (13,4%) и 0,3 тыс. средних организаций (3%).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (37,2% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (13,5%); строительство (9,8%); промышленность (8%); профессиональная, научная и техническая деятельность (6,3%).
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