Национальная академия наук Беларуси ставит задачу создания сети “академических” школ, гимназий и лицеев. Об этом заявил 20 мая 2021 года председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи с делегациями руководителей и педагогов учреждений образования Минска.

«Работе с молодежью мы придаем первостепенное значение. Важным направлением на перспективу у нас является работа с учащимися. У нас и сейчас на постоянной основе проводятся научно-популярные лекции, мастер-классы для одаренных школьников, работают школы юных, а также организуется посещение научно-исследовательских организаций. Важно выйти на новый уровень по выявлению и сопровождению талантливых исследователей, начиная со школьной скамьи. В этой связи мы ставим задачу создания сети “академических” школ, гимназий и лицеев», - сказал Владимир Гусаков.

Он отметил, что многие школьники живоинтересуются научно-исследовательской деятельностью. И очень важно не пустить этот момент, чтобы в будущем молодые люди посвятили себя большой науке.

Как было отмечено на встрече, основной составляющей молодежной политики в Академии наук является Совет молодых ученых – постоянно действующий общественный орган при президиуме Национальной академии наук Беларуси. Подчеркнуто, что для молодежи в Академии наук созданы все необходимые условия для научного и творческого роста. Главное, что молодые ученые получают шанс занять подобающее им место в любой по выбору научной и научно-производственной организации Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, 20 мая 2021 года состоялся визит в академию делегации руководителей и педагогов учреждений образования Минска. В ходе встречи были выработаны конкретные шаги по выстраиванию дальнейшего системного сотрудничества между организациями Национальной академии наук Беларуси и учреждениями среднего образования в области научно-исследовательской работы учащихся и педагогов.

Гости посетили постоянно действующую выставку НАН Беларуси «Достижения отечественной науки – производству» и музей истории НАН Беларуси.