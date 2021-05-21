В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 6,3 млн тонн грузов, или 83,6% к январю-апрелю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1825,4 млн тонно-километров, или 105,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 51 млн человек, или 86,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 312,9 млн пассажиро-километров, или 83% к уровню января-апреля 2020 г.