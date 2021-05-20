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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 383,3 ТЫСЯЧИ - МИНЗДРАВ
13:25 21.05.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 мая 2021 года выросло до 383,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 383 тыс. 302 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 373 тыс. 391 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1725 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2752 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1756 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 066 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 174 тыс. 150 тестов.
Более 407,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 277,8 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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