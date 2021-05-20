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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 11,6%
13:14 21.05.2021
В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 5227,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,6% к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 77,7%, в обрабатывающей промышленности – 115,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,2% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,5%.
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