В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 5227,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,6% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 77,7%, в обрабатывающей промышленности – 115,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,2% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,5%.