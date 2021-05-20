Широкий спектр применения ядерных технологий, развитие атомной энергетики в Беларуси и обеспечение отрасли подготовленными специалистами обсудили на Молодежном атомном форуме ProAtom, который прошел 20 мая в Национальной библиотеке в Минске.

Участники форума, а среди них были специалисты отрасли и руководители ведущих профильных компаний, представили свое видение в области атомного образования и карьеры для молодых специалистов. А будущие атомщики смогли получить ответы на вопросы о трудоустройстве, возможностях на разных предприятиях, узнали о необходимости карьерного проектирования и значении первого собеседования.

В выступлениях спикеров форума было отмечено, что атомное образование открывает перед выпускниками многие двери. Это стремительно развивающаяся сфера, где ценятся профессионалы с хорошим багажом знаний. Важно осознанно подходить к выбору будущей специализации, изучить новые тренды, что станет гарантией уверенности в будущем.

«Атомная отрасль всегда была залогом стабильного развития экономики, и вся история развития атомной электроэнергетики тому подтверждение, - отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. – Сегодня весь спектр атомных профессий как никогда востребован на рынке труда, поэтому именно у вас, выбравших профессию атомщика, есть реальная возможность реализовать свой профессиональный потенциал на благо своей страны».

В большом национальном проекте по строительству и эксплуатации Белорусской атомной станции принимают участие как опытные специалисты с многолетним стажем, так и недавние студенты, получивших современное атомное образование в Минске. На сегодняшний день, на БелАЭС трудоустроено порядка 400 выпускников белорусских вузов и некоторые из них уже высоко продвинулись по карьерной лестнице. Но атомная станция – далеко не единственная для них возможность работать по профилю. Применение ядерных технологий крайне широко уже сейчас и постоянно расширяется. Помимо проектирования, строительства и эксплуатации энергоблоков по всему миру, навыки специалистов-атомщиков задействованы в металлургии, машиностроении, легкой промышленности, электротехнике, а также в зоотехнике и продовольственной промышленности.

Отдельно стоит отметить постоянный рост применения ядерных технологий в медицине. Ядерная медицина прочно вошла в перечень наиболее перспективных направлений, без нее невозможно представить ни лечение онкологических и кардиологических заболеваний, ни точную диагностику всех систем человеческого организма. Функционирование аппаратов, задействованной в ядерной медицине, обеспечивают все те же специалисты-атомщики. О востребованности их в белорусской системе здравоохранения на форуме рассказал врач-рентгенолог отделения ПЭТ/КТ Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Александрова.

Кроме того, мировая статистика говорит о том, что одно рабочее место при сооружении атомной станции создает более десяти рабочих мест в смежных отраслях. В первую очередь, это работа на предприятиях энергетической системы, которую в Беларуси представляется государственное производственное объединение «Белэнерго». Сегодня это 16 различных организаций, в которых трудится 60,5 тысяч человек.

Деловая программа форума завершилась сессией вопросов-ответов, во время которой студенты получили шанс напрямую задать интересующие вопросы состоявшимся специалистам и пообщаться с молодыми специалистами предприятий отрасли, которые еще вчера учились в вузах. Также на площадке форума была организована выставка производственных предприятий, работающих в сфере атомной энергетики. Один из стендов представила компания «Атомтех», а в качестве консультантов выступили специалисты компании.

«Для успешного специалиста необходимо еще на этапе обучения понимать вызовы и возможности будущего, чтобы подготовить себя к успешной карьере, - поделился с посетителями

выставки ведущий инженер отдела маркетинга Сергей Прибылев. – Очень важны студенческие практики на предприятиях, ведь нужно успеть попробовать себя в реальной деятельности уже во время учебы, ведь хорошая профессия – это любимая профессия. Надо пробовать, ошибаться, нарабатывать опыт еще со студенческой скамьи».

Помимо деловой программы, в рамках выставки работала образовательная площадка Rosatom Pozitive Enegry Zone, где в интерактивном формате студенты изучали историю атомной отрасли, участвовали в интеллектуальных играх и викторинах и получили возможность совершить виртуальную экскурсию по атомной станции с использованием 3D очков и зоны дополненной реальности.