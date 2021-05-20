|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯНЫ НА БОЛЕЕ 90% ПЛОЩАДЕЙ
12:45 21.05.2021
На 20 мая 2021 года сев яровых культур в Беларуси проведен на 2,2 млн га, что составляет 90,6% запланированных площадей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего яровой сев планируется провести на площади около 2,5 млн гектаров. Из них яровые зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно, гречихой и просом) планировалось разместить на площади 1,078 млн га уже посеяны на 1,079 млн га, или 100,1% от плана.
Завершен сев сахарной свеклы, ярового рапса. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна, данные работы выполнены на площади 41,6 тыс. га (97,8% от плана).
На финишной прямой завершение сева кукурузы (948,8 тыс. га или 83,9%), картофеля (21,7 тыс. га или 96,9%), овощей (3,84 тыс. га или 83,5 %), и однолетних трав (245,3 тыс. га или 80,3%).
Продолжаются работы по севу гречихи (14 тыс. га или 46%) и проса (2,56 тыс. га или 37,1%).
Массово используются озимые культуры на кормовые цели – на зеленый корм, на выпас и заготовку травяных кормов убрано 24 тыс. га, или 13%.
Также ведутся работы по химической защите посевов, которые сдерживаются частыми осадками и низкими температурами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2021
Курсы в банках
на 21.05.2021
Конвертация в банках
на 21.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте