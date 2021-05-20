На 20 мая 2021 года сев яровых культур в Беларуси проведен на 2,2 млн га, что составляет 90,6% запланированных площадей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего яровой сев планируется провести на площади около 2,5 млн гектаров. Из них яровые зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно, гречихой и просом) планировалось разместить на площади 1,078 млн га уже посеяны на 1,079 млн га, или 100,1% от плана.

Завершен сев сахарной свеклы, ярового рапса. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна, данные работы выполнены на площади 41,6 тыс. га (97,8% от плана).

На финишной прямой завершение сева кукурузы (948,8 тыс. га или 83,9%), картофеля (21,7 тыс. га или 96,9%), овощей (3,84 тыс. га или 83,5 %), и однолетних трав (245,3 тыс. га или 80,3%).

Продолжаются работы по севу гречихи (14 тыс. га или 46%) и проса (2,56 тыс. га или 37,1%).

Массово используются озимые культуры на кормовые цели – на зеленый корм, на выпас и заготовку травяных кормов убрано 24 тыс. га, или 13%.

Также ведутся работы по химической защите посевов, которые сдерживаются частыми осадками и низкими температурами.