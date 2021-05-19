ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 3,3%

11:53 21.05.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 5172,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,3% больше к уровню января-апреля 2020 г.