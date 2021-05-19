Партия первых 140-тонных карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 поставлена украинской компании «Метинвест».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», три машины уже начали нести свою трудовую вахту в карьерах Центрального ГОКа. Один самосвал введен в эксплуатацию в Южном горно-обогатительном комбинате.

Одной из главных технических особенностей машин является новая облегченная платформа, которая на 4 тонны легче классической. Благодаря этому, поставленные самосвалы могут перевозить 140 тонн горной массы. Платформа уже доступна для заказа и остальным потребителям техники БЕЛАЗ.

Машины, поступившие в эксплуатацию, изготовлены в индивидуальной комплектации, которая включает в себя новую кабину с обогреваемыми зеркалами, сиденье повышенной комфортности, дополнительный отопитель кабины, систему кругового видеообзора и автоматическую систему пожаротушения.

В июне «Метинвест» получит еще один 140-тонник. Всего до конца года БЕЛАЗ планирует поставить 3 машины в таком же исполнении.