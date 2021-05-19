Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги в первом полугодии 2020 года) в I квартале 2021 года составили 102% к уровню I квартала 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,1%.