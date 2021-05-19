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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $113,8 МЛН
10:51 21.05.2021
В январе-марте 2021 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $113,8 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (31,9% от всех поступивших инвестиций), Литвы (25,8%), Германии (21,3%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $111,2 млн, или 97,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.
В январе-марте 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций $151,6 млн.
Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 96,2% от всех направленных инвестиций.
На долю прямых инвестиций приходилось 99,99% от всех направленных инвестиций за рубеж.
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