ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $113,8 МЛН

10:51 21.05.2021 В январе-марте 2021 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $113,8 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (31,9% от всех поступивших инвестиций), Литвы (25,8%), Германии (21,3%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $111,2 млн, или 97,7% от всех поступивших иностранных инвестиций. В январе-марте 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций $151,6 млн. Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 96,2% от всех направленных инвестиций. На долю прямых инвестиций приходилось 99,99% от всех направленных инвестиций за рубеж.