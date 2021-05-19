ОАО «АГАТ-системы управления» впервые представит модернизированный мобильный робототехнический комплекс МРК-А1 на выставке MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, мобильный робототехнический комплекс «МРК-А1» (МРК), разработанный «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» способен решать широкий спектр задач. Комплекс может применяться для дистанционных инженерно-саперных работ с применением манипулятора и навесного оборудования (модули полезной нагрузки), решения задач визуальной разведки, мониторинга окружающей среды на наличие вредных веществ и радиоактивности, обнаружения паров взрывчатых веществ, перемещения грузов различного назначения.

Предыдущую версию мобильного робототехнического комплекса управляющая компания холдинга поставила потребителю в 2018 году.

В новой модификации в состав комплекса введено устройство наблюдения панорамное. Видеокамера, установленная на нем и управляемая по углу места и азимуту, значительно расширяет возможности визуальной разведки и управления мобильной платформой при преодолении препятствий в условиях ограниченной видимости.

В изделии модернизирована система связи, что позволило повысить ее помехозащищенность в условиях применения средств подавления и качественно улучшить работу в помещениях с перекрытиями за счет увеличения мощности излучения, использования нового типа антенны и адаптивного применения рабочих частот.

Кардинально изменена конструкция пульта телеуправления, что обеспечивает удобное управление комплексом с помощью двух прецизионных джойстиков и специальных кнопок. Для оператора МРК разработан эргономичный пульт управления комплексом, изготовленный в виде кейса.

В основу конструкции положена малоразмерная многофункциональная мобильная платформа, оснащенная гусеничным движителем с выдвижными флипперами, повышающими проходимость МРК на местности. Мобильная платформа для выполнения поставленных задач может оснащаться широкой номенклатурой единиц полезной нагрузки и техническими органами чувств, облегчающими для оператора задачу управления МРК и ориентирования на местности.

МРК оснащен многофункциональным многостепенным манипулятором, который может использоваться как для выполнения точных работ по транспортировке и первичному осмотру подозрительных объектов, так и в качестве инструмента, повышающего проходимость МРК на пересеченной местности и при преодолении препятствий.

Система электропитания МРК обеспечивает время автономной работы платформы мобильной и устройства управления не менее 4 часов при положительных температурах воздуха и позволяет производить оперативную замену аккумуляторных батарей в полевых условиях.

К мобильной платформе и манипулятору предусмотрено подключение дополнительных, расширяющих возможности комплекса, устройств с интерфейсами RS485, Ethernet.

Высокая проходимость шасси, в сочетании с возможностью работы по беспроводной связи, позволяет эффективно использовать МРК как на открытой местности, так и в помещениях, в том числе при работе в условиях постановки активных радиопомех.