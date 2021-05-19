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ЭКОНОМИКА РБ


КОНГРЕСС ФЕДЕРАЦИИ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАРТОВАЛ В НАН БЕЛАРУСИ


09:50 21.05.2021

МИНСК, 21 мая /ЭКОПРЕСС/. В НАН Беларуси 20 мая 2021 года состоялась церемония открытия XXIII Конгресса Федерации пчеловодческих организаций «Апиславия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, это первое в нашей стране такое крупное международное мероприятие, посвященное проблемам пчеловодства и использования его продукции, широкого взаимодействия специалистов и ученых данной отрасли.

В работе конгресса принимают участие ведущие пчеловоды Беларуси, России, Молдовы и др. стран. Конгресс проходит с реальным присутствием и в онлайн-формате. В ходе форума специалисты поделятся опытом научного сопровождения отрасли и использования ее продукции, включая новейшие технологии ведения и получения продуктов пчеловодства. Пчеловоды рассмотрят проблемные вопросы, наметят пути их решения, а также определят задачи науки в этой важной отрасли агропромышленного комплекса.

В Беларуси на 1 января 2021 года имелось более 210 тыс. пчелосемей, в том числе: почти 33 тыс. в сельскохозяйственных организациях и более 4 тыс. – в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это - огромные перспективы для получения качественных пчелопродуктов: меда, пыльцы, перги, прополиса, маточного молочка, пчелиного яда, воска.

Как отметил заместитель председателя президиума НАН Беларуси Петр Казакевич, важно расширять посевы медоносных культур с целью не только развития пчеловодства, но и повышения урожайности сельскохозяйственных культур как одного из решений Доктрины продовольственной безопасности страны.

Петр Казакевич отметил активную работу и значимые достижения белорусских ученых по развитию пчеловодства, практическому использованию его продуктов. Он привел конкретные примеры.

«В Институте плодоводства НАН Беларуси разрабатывается система использования пчел в повышении урожайности плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений, изучаются новые технологии получения продуктов пчеловодства. В Институте генетики и цитологии реализован пилотный проект по поиску эффективных ДНК-маркеров для характеристики генетического разнообразия медоносных пчел в Беларуси, в котором проведен молекулярно-генетический анализ и установлены подвиды пчел, их чистопородность и степень метисации. В Институте экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского созданы новые методы лечения болезней пчел. В Институте защиты растений проведено тестирование инсектицидных свойств гербицидов. В Центральном ботаническом саду Академии наук запланированы научные исследования по подбору новых медоносных растений для пчеловодческих хозяйств Беларуси. Кроме того, принято решение о создании или расширении пасек в ряде организаций Отделения аграрных наук и Отделения биологических наук НАН Беларуси. Поэтому мы намереваемся также внести достойный вклад в это хорошее дело», - отметил Петр Казакевич.

Участники конгресса и международной научно-практической конференции посетят цветущие сады РУП «Плодоводства» НАН Беларуси, а также пасеки белорусских пчеловодов и Министерства Лесного хозяйства.

«Апиславия» – федерация пчеловодческих организаций Европы и Азии, основанная в 1910 году. Это - одна из крупнейших площадок для обсуждения общих успехов и проблем пчеловодства в Восточной, Центральной Европе и на евразийском пространстве. Каждые два года ФПО «Апиславия» проводит международные конгрессы по пчеловодству в разных странах.
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