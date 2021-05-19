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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОСЛО НА 1,9%
09:34 21.05.2021
В январе-апреле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 951,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 924,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 111,9 тыс. тонн, молока – 632,7 тыс. тонн, яиц получено 175,9 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 88,2% производства яиц.
На 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 867,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 290,9 тыс. голов. Численность свиней составила 339,8 тыс. голов.
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