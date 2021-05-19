Международная научно-практическая конференция молодых ученых, магистрантов и аспирантов «Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития» пройдет 21 мая в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками экономического форума станут около 50 молодых ученых из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Ирака. Исследователи представят работы о состоянии банковского и финансового секторов экономики, особенностях их регулирования и основных направлениях развития. В частности, будут рассмотрены документооборот в эпидемиологических условиях 2020-2021 годов, меры киберзащиты банковской отрасли, моделирование в бухгалтерском учете и др.

Участники обсудят также вопросы пандемии с позиции ее стимулирующих свойств для развития экономики и автоматизации бухгалтерского учета.

Лучшие доклады молодых ученых отметят памятными призами. Работы конференции включены в сборник материалов «Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития.

Мероприятие проводится кафедрой банковской экономики экономического факультета БГУ с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации научных знаний, упрочения связей между учебным подразделением и представителями банковского сектора.