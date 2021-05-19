В Минской области розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 2962,9 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,3% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2021 г. составил 2793,5 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.

В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 5208,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,8% к уровню января-апреля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 103,5 млн рублей, или 107,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.