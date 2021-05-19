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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ РУХНУЛИ НА 14,6%
17:52 20.05.2021
В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 9,7 млн тонн грузов, или 85,4% к объему грузов, перевезенных в январе-апреле 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1910,5 млн тонно-километров (98,3% к январю-апрелю 2020 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 35,5 млн человек, что по сравнению с январем-апрелем 2020 г. составляет 90,3%.
Пассажирооборот транспорта составил 385,3 млн пассажиро-километров, или 80,3% к уровню января-апреля 2020 г.
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