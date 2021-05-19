В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 8728,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 119,7%% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 86,1%, в обрабатывающей промышленности – на 20%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 15,2%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений просело на 0,9%.

Индекс промышленного производства за апрель 2021 г. к апрелю 2020 г. составил 121,8%, к марту 2021 г. – 96,9%.

В 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-апреле 2021 г. превысил уровень января-апреля 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства кокса и продуктов нефтепереработки (на 71,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 54,6%), химических продуктов (на 35,8%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 29,9%), электрооборудования (на 28,9%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 9,3%).