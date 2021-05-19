ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,3%

17:39 20.05.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 9153,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 5,3% по сравнению с январем-апрелем 2020 г.