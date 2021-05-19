ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по итогам работы за январь-апрель 2021 года экспортировало в 44 страны мира продукции более чем на $430 млн, что составляет 123% к аналогичному периоду предыдущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, рост экспорта на 20 и более процентов по итогам работы за 4 месяца получен по таким видам продукции как арматура, конструкционный прокат диаметрами 20-80 мм, бесшовные трубы, бронзированная проволока и металлокорд. Лидером является стальная проволока, рост выручки от продаж которой составляет почти 170% к аналогичному периоду предыдущего года.

Если говорить в разрезе регионов экспорта, то рост продаж БМЗ как в натуральном, так и денежном выражениях за январь-апрель наблюдается на рынках ЕС, Ближнего Востока и Америки. Перечень стран, входящих в топ-5 импортеров продукции БМЗ, в текущем году не изменился. Произошло лишь перераспределение их позиций: лидерство по-прежнему удерживает Россия, далее идут Литва, Израиль, Германия и Польша.