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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БМЗ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 23%
17:28 20.05.2021
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по итогам работы за январь-апрель 2021 года экспортировало в 44 страны мира продукции более чем на $430 млн, что составляет 123% к аналогичному периоду предыдущего года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, рост экспорта на 20 и более процентов по итогам работы за 4 месяца получен по таким видам продукции как арматура, конструкционный прокат диаметрами 20-80 мм, бесшовные трубы, бронзированная проволока и металлокорд. Лидером является стальная проволока, рост выручки от продаж которой составляет почти 170% к аналогичному периоду предыдущего года.
Если говорить в разрезе регионов экспорта, то рост продаж БМЗ как в натуральном, так и денежном выражениях за январь-апрель наблюдается на рынках ЕС, Ближнего Востока и Америки. Перечень стран, входящих в топ-5 импортеров продукции БМЗ, в текущем году не изменился. Произошло лишь перераспределение их позиций: лидерство по-прежнему удерживает Россия, далее идут Литва, Израиль, Германия и Польша.
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