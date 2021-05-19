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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 2,5%


17:20 20.05.2021

Реальные располагаемые денежные доходы населения Минской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2021 г. составили 102,5% к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 4%.
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