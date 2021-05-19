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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


17:13 20.05.2021

Прокуратура Витебской области проанализировала состояние законности в сфере агропромышленного комплекса региона в части сохранности поголовья скота.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, не все предприятия АПК в полном объеме выполнили требования о росте показателей по линии животноводства, сокращению непроизводительного выбытия скота, ведению надлежащего первичного учета, поставках на мясокомбинаты области.

Так, в Браславском, Миорском, Глубокском, Верхнедвинском, Дубровенском и Шарковщинском районах из года в год наблюдалось снижение поголовья РКС. С начала 2021 года отмечен рост падежа на 287 голов в Витебском, Верхнедвинском, Шарковщинском, Глубокском и Чашникском районах.

Как правило, непроизводительное выбытие связано с ненадлежащим качеством кормов, игнорированием ветеринарно-санитарных требований к животноводческим помещениям, нарушением схемы выпойки новорожденным телятам первых порций молозива и технологии кормления коров, несоблюдением производственного процесса выращивания телят.

Из-за неполноценных рационов, низкокачественных кормов, отсутствия кормовых добавок снизились продуктивность коров и уровень производства молока. При этом расход молока на внутрихозяйственное потребление увеличился.

Ряд замечаний прокуроров касался проведения идентификации и регистрации животных (стад). Например, в отдельных хозяйствах Полоцкого, Браславского, Миорского, Чашникского и Сенненского районов не было профессионально подготовленных специалистов – это не позволяло на должном уровне выполнить даже первичный и зоотехнический учет сельхозживотных.

В связи с участившимися в Докшицком, Россонском и других районах случаями падежа молодняка стали распространены подлог документов, искажение статистической отчетности для сокрытия реальной обстановки.

Всего с 1 января по 1 мая 2021 года органы уголовного преследования по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о падеже, хищений и недостачи скота возбудили 16 уголовных дел.

По вопросам сохранности скота за 2020 год – истекший период 2021 года органы прокуратуры Витебщины внесли 75 представлений, привлекли к ответственности более 200 должностных лиц, предъявили 70 исков о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 20,5 тыс. рублей.

По результатам анализа прокуратура Витебской области направила председателю Витебского облисполкома информационную записку о нарушениях законодательства на животноводческих объектах в организациях АПК, в которой предложила конкретные организационно-практические меры для наведения порядка в сфере животноводства.
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