ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ $383,2 МЛН

17:02 20.05.2021 За январь-март 2021 г. год в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $383,2 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (32,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (23,5%), Болгарии (7,1%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $313,8 млн, или 81,9% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $149,2 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,4% от всех направленных инвестиций), Украины (3,8%), Казахстана (1,6%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.