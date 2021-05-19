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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ $383,2 МЛН
17:02 20.05.2021
За январь-март 2021 г. год в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $383,2 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (32,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (23,5%), Болгарии (7,1%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $313,8 млн, или 81,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $149,2 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,4% от всех направленных инвестиций), Украины (3,8%), Казахстана (1,6%).
На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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