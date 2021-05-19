Круглый стол «Традиции и перспективы развития науки экологического, природоресурсного и аграрного права» состоится 20 мая в БГУ в очно-дистанционном формате (начало в 14.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в мероприятии примут участие более 30 ученых в области права из Беларуси, России и Казахстана. Это представители БГУ, Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси, Полоцкого государственного университета, Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати (Казахстан), Юридического института Российского университета транспорта, Северо-Кавказского федерального университета (Россия).

Во время круглого стола будут подняты темы по экологическому, природоресурсному и аграрному праву. Ученые расскажут об эколого-правовом образовании и науки Беларуси, правовом аспекте климатической справедливости, раскроют некоторые аспекты обеспечения биологической безопасности в рамках ветеринарного законодательства и теоретико-правовые проблемы устойчивого развития охотничьего хозяйства и др.

По итогам работы планируется издание сборника материалов, доступного в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного форума выступает юридический факультет БГУ.