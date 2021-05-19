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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,8%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 7,2%
16:41 20.05.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 1550,6 млн рублей, или 99,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,7 рубля против 11,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2021 г. составил 1412,2 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 948,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,2% к уровню января-апреля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 65,5 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
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