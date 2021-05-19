В Могилевской области розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г. составил 1550,6 млн рублей, или 99,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,7 рубля против 11,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,1% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2021 г. составил 1412,2 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 948,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,2% к уровню января-апреля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 65,5 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.