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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИТ НОВИНКИ НА ВЫСТАВКЕ «ЛЕСДРЕВТЕХ-2021»


16:32 20.05.2021

Холдинг «АМКОДОР» представит свои новинки на 19-й Международной специализированной выставке техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности «Лесдревтех-2021», которая пройдет 20-23 мая на площадке Велодрома комплекса «Минск-Арена».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке будут демонстрироваться харвестер AMKODOR FH3081 и форвардер AMKODOR FF1681. Это инновационные машины тяжелого класса и повышенной производительности, которые предназначены в первую очередь для эксплуатации в условиях лесозаготовок в Российской Федерации. Машины полностью соответствуют мировым стандартам, в них воплощены лучшие технические решения, а все системы управляются электроникой.

Полуприцеп лесовозный универсальный грузоподъемностью 10 тонн АМКОДОР 2310 снабжен еще одной новинкой – форвардерным манипулятором собственного производства AMKODOR KF4556. Машина предназначена для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов и других круглых лесоматериалов по территории лесосек и лесовозным дорогам.

Полуприцеп агрегатируется с трактором лесохозяйственным «БЕЛАРУС» МУЛ1221, а также другими тракторами тягового класса 2.0. Опытный образец полуприцепа проходил испытания в реальных условиях при работе в лесохозяйственных предприятиях Беларуси. Отзывы поступили положительные и ряд машин уже приобретен пользователями, в том числе в РФ.

Мульчирователь самоходный AMKODOR FV20A1 - это универсальное шарнирно-сочлененное лесное самоходное шасси с фронтальным рабочим органом, которое предназначено для обработки почвы при лесовосстановлении и реконструкции насаждений, ухода за лесными территориями, расчистки от деревьев и кустарников под ЛЭП, в полосах отвода газопроводов и нефтепроводов, автомобильных и железных дорог, а также для создания противопожарных полос в лесу, строительства и содержания лесных дорог, рекультивации сельскохозяйственных земель. При удалении порубочных остатков на лесосеках машина срезает пни диаметром до 300 мм и обеспечивает вспашку глубиной до 50 мм.
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