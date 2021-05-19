Схема незаконного ввоза транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза выявлена гродненскими таможенниками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, в документы вносились недостоверные сведения о коде товара, таким образом под видом полуприцепов-рефрижераторов ввозились подлежащие ветеринарному контролю и требующие при их ввозе разрешение компетентного органа рефрижераторы с холодильной установкой.

Такую схему в составе группы лиц организовали жители Гродненского района. Установлено, что с 2017 по 2018 год с территории Польши незаконно перемещен 31 полуприцеп б/у, требующий при ввозе на территорию ЕАЭС ветеринарный сертификат. Стоимость такого товара составила более 270 тыс. рублей.

По факту контрабанды Гродненской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч.3 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Материалы переданы по компетенции для дальнейшего ведения уголовного процесса. Санкции статьи предусматривают в том числе лишение свободы.