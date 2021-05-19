|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОДРОСЛО НА 0,9%
15:56 20.05.2021
В январе-апреле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1294,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1272 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к соответствующему периоду предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 173,2 тыс. тонн, молока – 654 тыс. тонн, яиц получено 409,2 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,9% молока и 92,7% производства яиц.
На 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 947,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 327,8 тыс. голов. Численность свиней составила 659 тыс. голов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2021
Курсы в банках
на 20.05.2021
Конвертация в банках
на 20.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте