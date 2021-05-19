В январе-апреле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1294,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1272 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 173,2 тыс. тонн, молока – 654 тыс. тонн, яиц получено 409,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,9% молока и 92,7% производства яиц.

На 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 947,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 327,8 тыс. голов. Численность свиней составила 659 тыс. голов.