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ЭКОНОМИКА РБ
В МТС ДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ В ДРУГИЕ СТРАНЫ
15:41 20.05.2021
В сервисе МТС Деньги появилась возможность переводить деньги на карты зарубежных банков.
Пересылать деньги можно через сайт или приложение.
Быстро перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Украину. Отправить деньги на карты зарубежных банков можно только с карт Банка БелВЭБ, получать можно на карты любого банка.
Для перевода денег на карту зарубежного банка нужно войти в раздел «Переводы на карту» через сайт или с помощью приложения МТС Деньги, выбрать пункт меню «По реквизитам карты», а в нем — переводы Банка БелВЭБ. На странице перевода необходимо ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а также номер карточки, имя и фамилию получателя.
Комиссионное вознаграждение Банка БелВЭБ за перевод на карты зарубежных банков составит 1,5% (минимум 5 белорусских рублей) от суммы перевода. Банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе.
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