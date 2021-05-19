В сервисе МТС Деньги появилась возможность переводить деньги на карты зарубежных банков.

Пересылать деньги можно через сайт или приложение.

Быстро перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан и Украину. Отправить деньги на карты зарубежных банков можно только с карт Банка БелВЭБ, получать можно на карты любого банка.

Для перевода денег на карту зарубежного банка нужно войти в раздел «Переводы на карту» через сайт или с помощью приложения МТС Деньги, выбрать пункт меню «По реквизитам карты», а в нем — переводы Банка БелВЭБ. На странице перевода необходимо ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, а также номер карточки, имя и фамилию получателя.

Комиссионное вознаграждение Банка БелВЭБ за перевод на карты зарубежных банков составит 1,5% (минимум 5 белорусских рублей) от суммы перевода. Банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе.