В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 3942,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 80,4%, в обрабатывающей промышленности – 107,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,9%.