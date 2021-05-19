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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОСЛО НА 6,5%
15:16 20.05.2021
В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 3942,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 80,4%, в обрабатывающей промышленности – 107,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,9%.
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