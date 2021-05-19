В январе-апреле 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 5,6 млн тонн грузов, или 88% к январю-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 700,3 млн тонно-километров, или 100,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 48,6 млн человек, или 86,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 295,7 млн пассажиро-километров, или 81,4% к уровню января-апреля 2020 г.