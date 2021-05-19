Около 300 заявок подано на II Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов, в том числе 195 из Беларуси. Об этом сообщил сегодня на открытии конкурса председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, наибольшее количество проектов поступило по техническим дисциплинам – 66% от всех заявок. На втором месте – гуманитарные науки, далее – медицина и фармация.

«И в Беларуси, и в Китае большое значение уделяется развитию молодежного предпринимательства, а также инновационного бизнеса. Именно эти сектора являются наиболее мобильными и гибкими. Количество заявок, поданных в этом году, подтверждает востребованность сегодняшнего мероприятия среди талантливой молодежи и можно с уверенностью сказать, что проведение такого конкурса является долгосрочной инвестицией в развитие белорусско-китайских отношений», – подчеркнул Александр Шумилин. Он также отметил, что сотрудничество с Китаем развивается динамично и по широкому спектру направлений. Растет число и масштаб совместных научно-технических проектов, как и положено «в духе всепогодной дружбы и всестороннего стратегического партнерства». «За последние 5 лет количество белорусско-китайских проектов увеличилось более чем на 50 процентов и в настоящее время нашими учеными при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства по науке и технологиям Китая успешно реализуются проекты в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий и новых материалов», – сказал председатель ГКНТ.

Среди значимых стратегических проектов – открытие Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений и Китайско-белорусского инновационного центра промышленных технологий в индустриальном парке «Великий камень». Продолжается работа по развитию Белорусско-китайского технопарка в Чанчуне. В совместный технопарк приняты три первых резидента: Китайско-белорусский центр исследований и разработок прецизионного медицинского оборудования Технопарка БНТУ «Политехник» и Белорусско-китайский технопарка в Чанчуне; Белорусско-китайский центр по совместной разработке и применению углерод-углеродных композиционных материалов между ОАО «СветлогорскХимволокно» и компанией «Цзилинь Ленькэ»; Белорусско-китайский центр по разработке функциональных ягодных культур между Центральным ботаническим садом НАН Беларуси, ООО «Полесские Журавины» и Северо-восточным институтом географии и экологии сельского хозяйства Китайской академии наук.

«Для поддержки возрастающей динамики белорусско-китайского взаимодействия мы должны сконцентрироваться на улучшении условий для взаимовыгодного сотрудничества, расширении и углублении контактов, в том числе среди молодежи. В этом году Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Министерством по науке и технологиям Китая объявят новый конкурс Белорусско-Китайских научно-технических проектов на 2022-2023 годы. Я приглашаю молодых ученых Беларуси и Китая подавать свои проекты на этот конкурс, а лучшие из них – мы поддержим финансово», – сказал Александр Шумилин.

II Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов проходит в Минске 20-21 мая 2021 года. В нем участвуют студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые с презентациями своих проектов в следующих номинациях: информационные технологии; машиностроение и металлургия; экология; сельское хозяйство; медицина; образовательные технологии и др.

Организаторы конкурса – посольство КНР в Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, Научно-технологический парк БНТУ «Политехник».