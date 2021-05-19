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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 0,9%
14:40 20.05.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь- апрель 2021 года в текущих ценах составил 3551,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,9% к уровню января-апреля 2020 г.
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