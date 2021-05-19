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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ РАЗРАБАТЫВАЕТ СТРАТЕГИЮ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ ЕС УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА


14:30 20.05.2021

Беларусь разрабатывает стратегию по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога. Об этом сообщила начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталия Инчина.

По ее словам, в марте парламент Евросоюза в целях усиления стимулов для перехода к низкоуглеродной экономике принял резолюцию о механизме трансграничного углеродного регулирования. Ее суть – введение углеродного налога на все товары, которые импортируются в ЕС. Коснется он сектора энергетики, нефтепереработки и других энергоемких промышленных производств: выпуск стали, алюминия, цемента, бумаги, картона. В России предварительно подсчитали убытки, которые понесет экономика страны при введении этого налога; они составили около 7 млрд евро в год.

«В связи с этим во всем мировом сообществе предпринимаются определенные шаги, в том числе и в Беларуси. Мы создали межведомственную рабочую группу по разработке стратегии плана работы по снижению углеродоемкости секторов экономики, – рассказала Наталия Инчина. – Уже практически согласован со всеми заинтересованными сторонами план мероприятий по минимизации последствий для экономики Беларуси в связи с введением ЕС углеродного налога. Буквально на следующей неделе мы этот предварительный план внесем на утверждение в правительство».

Фактически углеродный налог – часть «Зеленой сделки», глобальной инициативы ЕС. Проект предполагает изменения во всех отраслях для того, чтобы в течение 30 лет декарбонизировать предприятия и сформировать углеродно нейтральное пространство, тем самым замедлить глобальные изменения климата.
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