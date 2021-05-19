ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАЗМЕР СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ ДО КОНЦА ГОДА ХОТЯТ ДОВЕСТИ ДО 40% ОТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ ПО СТРАНЕ


13:42 20.05.2021

Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

"Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году Br13,3 млрд. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7% а в реальном выражении - практически на 4%, - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства. - Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника".

По его словам, каждый ныне работающий должен абсолютно четко осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости - зону ответственности государства и самого работника.

"…предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющую каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. В настоящее время идет работа по подготовке необходимого законодательства", - подчеркнул он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
валюта курс
EUR 3.0695
USD 2.5161
RUB 3.4151
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0650 -0.0108
USD 2.5132 -0.0029
RUB 3.4134 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0640 3.0680
USD 2.5130 2.5170
RUB 3.4070 3.4130
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2210
EUR/RUB 89.7500 90.0500
USD/RUB 73.6000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте