Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

"Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году Br13,3 млрд. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7% а в реальном выражении - практически на 4%, - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства. - Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника".

По его словам, каждый ныне работающий должен абсолютно четко осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости - зону ответственности государства и самого работника.

"…предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющую каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. В настоящее время идет работа по подготовке необходимого законодательства", - подчеркнул он.