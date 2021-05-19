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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗМЕР СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ ДО КОНЦА ГОДА ХОТЯТ ДОВЕСТИ ДО 40% ОТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ ПО СТРАНЕ
13:42 20.05.2021
Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
"Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году Br13,3 млрд. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7% а в реальном выражении - практически на 4%, - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства. - Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника".
По его словам, каждый ныне работающий должен абсолютно четко осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости - зону ответственности государства и самого работника.
"…предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющую каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. В настоящее время идет работа по подготовке необходимого законодательства", - подчеркнул он.
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